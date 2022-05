TREVISO - "Il bilancio si farà da lunedì prossimo, finita la stagione, e come sempre sarà schietto e onesto. Già ora, però, abbiamo due certezze: non in ordine di importanza, il settore giovanile, che è stata la ragione per cui siamo nati e nel quale continuiamo a credere con forza, e l'amore di questa piazza per la pallacanestro, dimostrato fin da dieci anni. Tutto il resto si costruirà, ragionandone come sempre insieme al Consorzio Universo Treviso". Treviso Basket ha raggiunto la salvezza, e per come si erano messe le cose il traguardo non è da sottovalutare. Il presidente Paolo Vazzoler fissa due punti fermi da cui si potrà ripartire. Ma prima, ribadisce, bisogna completare l'opera di questa stagione. Il numero uno biancazzurro (che, per chi non lo sapesse, di professione non fa il dirigente sportivo, ma il manager nel settore moda) risponde dall'auto, mentre sta macinando chilometri su e giù per mezza Italia per alcuni appuntamenti di lavoro. Domenica ha assistito dal vivo alla vittoria dell'under 19 su Cividale, altro passo verso le finali nazionali di categoria, poi in serata ha naturalmente seguito la sfida tra Fortitudo e Napoli. Il ko il casalingo di Bologna ha garantito alla Nutribullet la certezza della quarta partecipazione alla Serie A nella prossima stagione: con un solo turno in calendario (per Tvb anche il recupero di domani con Milano), i partenopei festeggiano a loro volta, condannando al contrario la squadra di Antimo Martino al penultimo posto e alla discesa in A2, insieme a Cremona.

LA SITUAZIONE

"Trento e Brindisi, a pari punti con noi a 22 - rimarca Vazzoler -, hanno potuto dire già la domenica precedente di essere matematicamente salvi, e sono felice per loro. Noi possiamo dirlo solo ora, grazie agli ultimi risultati, per ragioni di classifica avulsa". La graduatoria rivela anche un paradosso, a riprova di una classifica assai stretta, almeno nella metà inferiore: "Siamo l'ultima delle squadre a 22 punti ad aver conseguito la salvezza aritmetica, ma siamo anche l'unica che può ancora arrivare ai playoff. E' la dimostrazione di un campionato molto strano, per risultati e vittorie di chi è in coda contro chi è in testa. Beninteso, non intendo ora che siamo salvi, andremo ai playoff: dico solo che abbiamo ancora due partite da disputare". Per la precisione: martedì alle 19, con Milano al Palaverde, poi domenica, ultima di regular season, la trasferta a Trieste. "Avremo quantomeno il vantaggio di non avere condizionamenti psicologici: i giocatori saranno liberi di far vedere come sanno giocare e mi piacerebbe lo facessero al massimo delle loro potenzialità e con il massimo dell'impegno - sottolinea Vazzoler -. L'unica cosa da fare, in questo momento, è continuare a lavorare come nulla fosse successo. Abbiamo l'obbligo morale di impegnarci al massimo fino in fondo per conseguire il massimo risultato possibile, non fosse altro che per rispetto degli avversari in primis, dei giocatori se stessi, dei tifosi, della società. Poi, finita la stagione, trarremo tutte le conclusioni". A sollecitare già una prima valutazione, si ottiene un cortese, ma fermo rinvio: "Tra otto giorni potremo fare tutte le valutazioni sulla stagione e potremo anche condividere alcune cose successe che in precedenza non sarebbe stato corretto e professionale esprimere, perché il bene da preservare è sempre la squadra e in quest'ultimo periodo era necessario solo star zitti e pedalare". Tutt'al più, una battuta: "Se speravo in una salvezza più tranquilla? Io spererei sempre di raggiungerla già alla prima giornata". Così come sulle voci di mercato: "Leggo sempre con interesse articoli, siti e blog. Ma ripeto, fino al 9 maggio non succede nulla". Prima, c'è un lavoro da terminare.

PLAYOFF

La stagione regolare ha emesso quasi tutti i verdetti: oltre alle retrocesse Cremona e Fortitudo, sono sicure della post season Bologna, Milano, Brescia, Venezia, Tortona, Sassari e Reggio Emilia. Dunque resta solo un posto disponibile. A contenderselo, Pesaro (attuale ottava) e Trieste a 26, Brindisi e Varese a 24, più Treviso a 22 (ma con due gare da giocare). Per agguantare l'ultimo pass, Tvb dovrebbe, ovviamente, vincere entrambi i match, ribaltare la differenza canestri con i giuliani (all'andata meno 6) e puntare nelle combinazioni della classifica avulsa e con le altre concorrenti.