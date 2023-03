Tenta il suicidio in garage con i gas di scarico del furgone: salvato in tempo

ALTIVOLE - Un uomo questa mattina, sabato 11 marzo, ha tentato il suicidio in garage, intossicandosi con il gas di scarico di u furgone, ma è stato salbato in tempo. E' accaduto alle 7.15. Ora si trova ricoverato in codice 2 all'ospedale di Castelfranco Veneto.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628;

Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.