Vandali in azioen di notte: squarciate una trentina di bandiere tricolori

di Luca Anzanello

TARZO - Una trentina di bandiere tricolori lacerate alla vigilia delle solenni celebrazioni per il 25 Aprile e dell'adunata sezionale degli Alpini. C'è sconcerto in paese per quanto accaduto la scorsa notte, quando ignoti sono riusciti a sfregiare circa la metà delle bandiere italiane affisse in via Roma, in particolare quelle tra il cimitero e la sede di Banca Prealpi, nonostante le stesse fossero state posizionate sulla sommità dei pali sul versante ovest di una delle strade principali del paese, a circa tre...