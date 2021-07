Sfrattato minaccia di darsi fuoco, convinto dal sindaco a desistere: «Cerca un lavoro, ti aiutiamo»

TREVISO - Con un liquido infiammabile minaccia di darsi fuoco. Un 40enne campano, questo pomeriggio verso le 14, si è presentato davanti agli uffici dei servizi sociali del Comune, in via Montello, con una bottiglia di carburante e ha minacciato di darsi fuoco. Questa mattina ha ricevuto l'avviso di lasciare libero l'alloggio Ater in cui vive con la famiglia, moglie e un figlio da poco maggiorenne.

L'uomo, senza lavoro, ha accumulato un consistente debito con Ater. Sul posto polizia locale, questura e vigili del fuoco. È dovuto intervenire il sindaco per calmarlo e convincerlo a mollare la tanica. Gli ha chiesto l'impegno a trovarsi un lavoro e ha garantito l'aiuto del Comune. La situazione si è risolta verso le 15.30.