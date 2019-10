Auto aziendalea fuoco: finestrino spaccato e tanica di benzina rovesciata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - È arrivato con una, ha spaccato il finestrino di un', una Ford Ranger, l'ha riempita di liquido infiammabile e poi ha appiccato il rogo. È successo sotto gli occhi increduli di alcuni condomini nella notte tra sabato e domenica, intorno all'1.30, in via Montà. «Era un uomo molto alto. Ho sentito un rumore in strada - racconta un testimone che abita nella zona - probabilmente era il finestrino che veniva spaccato. Quindi mi sono affacciato e ho visto questo individuo che con una tanica di benzina, scaricata dalla sua auto probabilmente, la svuotava dentro alla macchina, appiccava il rogo e poi fuggiva».