La ex inizia una nuova relazione, lui tenta di incendiarle il cancello: preso con un coltello da 10 cm

VICENZA - Un vicentino di 79 anni è stato arrestato per il reato di stalking dai Carabinieri di Dueville, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Vicenza. L'indagato deve rispondere di atti persecutori nei confronti della ex compagna. L'anziano non aveva accettato che si fosse rifatta una vita, andando ad abitare con un'altra persona, e dall'aprile scorso aveva iniziato una escalation di minacce e offese,sempre più gravi, costringendo la vittima a stare rinchiusa in casa per paura di incontrarlo.



Il 79enne è fortemente indiziato anche di essere l'autore di un tentativo di incendio, con una tanica di benzina, al cancello del nuovo domicilio dove la donna convive con l'attuale compagno. Anche quest'ultimo sarebbe stato vittima delle minacce dell'anziano. Dopo la denunce della vittima, i carabinieri hanno applicato il protocollo del cosiddetto «codice rosso», e gli elementi d'accusa raccolti nei confronti del 79enne hanno permesso al Tribunale di emettere un primo provvedimento restrittivo, con il divieto di avvicinamento. L'uomo però ha proseguito nei suoi comportamenti, fino a quando i Carabinieri l'hanno trovato ancora sotto la casa della vittima, in possesso di un coltello con una lama di 10 centimetri. A questo punto il Gip ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Ultimo aggiornamento: 17:53