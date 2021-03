«Bada ai bimbi se io muoio». Sono le ultime parole che Adriatik Krasniqi ha confidato alla moglie Handie dopo essere stato bruciato vivo da Florijan Gashi. Il 36enne, nato in Kosovo e cittadino italiano, è ancora ricoverato in condizioni gravi ai Grandi ustionati di Padova, ma dai medici trapela un cautissimo ottimismo sul suo quadro clinico. Nel frattempo proseguono le indagini sul movente del tentato omicidio che ha portato in carcere il 22enne dopo l’attacco alle 8 di lunedì nella sede de La Morosina a Boion. E nuovi dettagli vanno a completare il drammatico quadro.

GLI ATTRITI

Piccole distrazioni da parte di Gashi, qualche ritardo, a volte una parola di troppo. Tanti episodi disseminate nei giorni, settimane, mesi di lavoro spalla a spalla a mungere e preparare il latte. Poi un fatto, preciso e inequivocabile: alcune migliaia di litri di latte sversati a terra invece che nella cisterna. Di lì i rimproveri ai due operai da parte dei titolari, che a loro volta hanno innescato una lite fra Krasniqi e Gashi con il 36enne che –spaventato dalla possibilità di perdere il lavoro– ha sottolineato come la disattenzione fosse stata del più giovane. Era successo nel fine settimana. «Adriatik è tornato a casa turbato, gli dispiaceva essere finito nei guai» racconta la moglie. Lunedì mattina ha cominciato il turno alle 5.30, Gashi inizialmente non si è presentato in a via Lazzaretto, arrivando un paio d’ore dopo. In quel momento fra i due operai i toni sono tornati ad accendersi fino a quando Gashi ha cosparso di benzina e incendiato il collega.

LO STRAZIO

«Mi ha chiamata una conoscente e sono corsa lì –prosegue Handie, che con il marito e i tre figlioletti vive a poche centinaia di metri da La Morosina–. Lo ho visto steso a terra, tutto bruciato. Ero disperata, lui era cosciente solo a tratti, faceva fatica a parlare e respirare, c’era tanta confusione. Con un filo di voce mi ha detto solo di pensare ai bambini se lui non ce l’avesse fatta». La donna è provata, in ansia per le sorti del marito e spaventata per un futuro pieno di incognite. «Non possiamo vederlo, è in ospedale a Padova. Però ci hanno detto che anche se grave c’è un piccolo miglioramento. Preghiamo che possa tornare presto a stare meglio, ma è ancora troppo presto per dirlo. Io non so perché sia successa una cosa così grave, ma so che i problemi erano al lavoro. Le famiglie non c’entrano niente. Lui aveva paura di essere licenziato e di avere problemi per degli errori che non dipendevano da lui. Poi la perdita del latte è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. So solo che adesso mio marito rischia di morire». Va dunque delineandosi il quadro dei minuti e delle ore che hanno preceduto la tragedia, anche se resta al vaglio l’eventuale premeditazione. I suoi parenti sono trincerati nel silenzio: «Viviamo un momento terribile» si sono limitati a dire. A supportare la famiglia Krasniqi sarà anche la comunità kosovaro albanese di Quinto. «Siamo loro vicini, ci muoveremo per capire come aiutarli al meglio –ha spiegato Bajram Desku–. Adriatik è una bravissima persona e anche i fratelli di Florijan. Persone buone e cattive ce ne sono in ogni luogo e in ogni paese, ma noi abbiamo sempre fatto tutto il possibile per integrarci in quella che è la terra che ci ha accolto. Purtroppo un singolo episodio negativo ne distrugge centinaia di positivi». Nei prossimi giorni i parenti dei due operai, i testimoni e i fratelli Sartor saranno nuovamente ascoltati dagli inquirenti. La dinamica del tentato omicidio è ormai chiarita, ma molto resta da capire sui rapporti lavorativi tra il ferito e l’aggressore che possano aver spinto il 22enne a vuotare una tanica di carburante in un secchio, a gettarlo addosso al rivale e lanciarglisi addosso dandolo alle fiamme.

