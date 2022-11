Susegana, cadavere affiora dalle acque del Brentella a Colfosco

SUSEGANA (TREVISO) - Un cadavere affiora dalle acque del Brentella a Colfosco, il macabro ritrovamento questa mattina, sabato 26 novembre 2022, nella frazione del comune di Susegana. Secondo quanto si apprende si tratterebbe del corpo di uan donna che avrebbe compiuto un tragico gesto volontario. I pompieri sono intervenuti in via 18 Giugno, in una chiusa vicino a centrale idroelettrica. Sul posto anche i carabinieri.

I NUMERI A CUI CHIEDERE AIUTO

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02/23272327 o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.