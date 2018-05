Si getta sotto il treno dopo la lite in famiglia: 30enne lo salva

di Alessandro Vecchiato

MOGLIANO - Una scena straziante, conseguenza di un gesto estremo che, fortunatamente, non è riuscito a concludersi grazie alla prontezza di spirito di un trentenne. Erano le ore 13.30 di ieri quando, sulla banchina deluno alla s, L.E, un 60enne della zona, ha deciso di togliersi la vita, gettandosi sui binari all'arrivo di un convoglio ferroviario. Il suo angelo custode è riuscito a salvarlo, anche se non ha impedito che rimanesse gravemente ferito a una gamba: rischia di perderla.Stando a una prima ricostruzione, alla base del gesto che ha visto protagonista l'uomo, conosciuto nella zona, ci sarebbe dei continuiIeri ha posteggiato la sua auto vicino alla stazione e ha raggiunto il binario 1. Una volta presa la decisione si sarebbe seduto al limite della banchina, aspettando l'arrivo del convoglio (il regionale veloce 2453 della tratta Udine-Venezia previsto per le 13.34), per poi sbilanciarsi in avanti e lasciarsi cadere sui binari, all'ultimo momento...