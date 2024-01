Liceo Da Vinci di Treviso, gli studenti volano alla finale nazionale delle gare EOESit

TREVISO - Finale nazionale dell'EOESit (European Olympiad of Experimental Science), la squadra di allievi del Liceo scientifico Leonardo da Vinci si è qualificata per la finale nazionale. Si tratta di una competizione per chi ha interesse per le scienze sperimentali che si rivolge a studenti e studentesse di scuola secondaria di primo grado di età non superiore ai 17 anni e ha la finalità di promuovere la pratica sperimentale nell'insegnamento e apprendimento delle Scienze.

Dopo la competizione d'istituto, gli studenti hanno anche partecipato alla fase successiva Aupdn con altre 36 squadre. Questi i piazzamenti: argento per Anna Casarin nella prova di biologia, oro per Alessandro Vendramin nella prova di fisica e primo posto anche per Alessandro De Lazzari nella prova di chimica.

La squadra ora parteciperà alla finale nazionale a Padova il 22 e 23 febbraio prossimi.