Studentessa 17enne aggredita: città blindata e caccia al maniaco

Annalisa Fregonese

È caccia all’uomo che lunedì sera ha aggredito una studentessa di 17 anni nella piccola calle che da via Luzzatti, vicino alle scuole Dall’Ongaro conduce in via Pigozzi. I carabinieri della Tenenza stanno indagando sul preoccupante episodio. La Polizia Locale ha aumentato l’attività di controllo della città, intensificando i pattugliamenti. Circa tre anni fa alcune donne erano state molestate da un giovane uomo, risultato poi avere dei problemi comportamentali. Da allora però non c’erano stati altri episodi, a parte qualche esibizionista.