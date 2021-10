TREVISO - I rumeni non si vaccinano contro il coronavirus. Tra gli stranieri che vivono nel trevigiano, quelli provenienti della Romania sono all'ultimo posto per quanto riguarda la copertura vaccinale: solo il 30% si è sottoposto all'iniezione anti-Covid . Vuol dire meno di 6.500 persone su oltre 21.500 residenti in provincia. Ma il problema si estende a tutta l'area dei Balcani, dell'est Europa e dell'Africa in generale. E ora scatta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati