TREVISO - « Ogni componente del consiglio di amministrazione di Casa Marani continua a svolgere la propria professione. Di conseguenza l’attività all’interno della struttura dovrebbe essere inquadrata come una prestazione volontaria, fornita alla comunità » . Emanuela Parchi, consigliera comunale di opposizione a Villorba, già esponente della Lega, parla in modo schietto. Non ha mandato giù l’aumento delle indennità del cda scattato all’inizio del 2023. Cioè giusto due mesi prima di varare un aumento medio delle rette della casa di riposo, nelle sedi di Villorba, Paese e Povegliano, pari a 3 euro al giorno per tutte le tipologie residenziali.



L’ACCUSA

« Tenendo conto che ci sono pochi over 80 che superano i mille euro al mese di pensione, è evidente che gli aumenti ricadano sulle famiglie – avverte Franco Marcuzzo, segretario generale della Cisl Fnp Belluno Treviso – serve una maggiore attenzione da parte di tutti. In primis dalla Regione: servono soldi, strutture, personale, adeguamenti organizzativi e maggiore cooperazione tra le strutture. Altrimenti con la crescita della popolazione anziana prevista per i prossimi anni andrà in tilt l’intero sistema » . Per quanto riguarda le indennità, nello specifico, la presidente Daniela Zambon, commercialista, è passata da 900 euro lordi al mese a 1.500 euro lordi al mese. Mentre le indennità dei 4 membri del cda, il vicepresidente Roberto Marin, direttore di banca, Manuela Borghetto, commercialista, Lara De Martin Pinter, impiegata amministrativa, e Luca Girotto, commercialista, sono salite da 300 euro lordi al mese a 500 euro lordi al mese. Per un conto totale per l’intero consiglio di amministrazione dell’Ipab lievitato da 25.200 a 42mila euro lordi all’anno.