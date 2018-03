I miei cruciverba da Asolo al New York Times. «Per quelli complicati impiego 400 ore»

di Maria Chiara Pellizzari

ASOLO -, 77 anni, il computer lo sa usare bene: crea i suoiseduto al pc, utilizzando un programma informatico. «Ho sempre amato le sfide. Sono andato in pensione quand'ero ancora giovane, così ho iniziato a viaggiare, non sono mai stato portato per rimanere fermo. E, mentre viaggiavo, mi dilettavo nel cercare di risolvere tutte le parole crociate che mi capitavano davanti. Ero così affezionato a questo passatempo che ad un certo punto sono entrato nel forum degli appassionati alla risoluzione dei cruciverba del New York Times. Visto che ormai a risolverli ero piuttosto bravo, ho voluto salire di difficoltà».«Scambiando battute con i membri del gruppo di conversazione del forum, ho chiesto se qualcuno mi insegnava a costruire i cruciverba. Mi rispose Nancy Solomon, professionista freelance dei cruciverba che è diventata il mio mentore. Mi ha chiesto di inviargliene uno, ma dopo averlo esaminato il verdetto è stato scoraggiante: questo non si venderà mai. A quel punto però ero ancora più incentivato ad imparare. E ci sono riuscito, dopo aver studiato ed imparato tutte le regole».