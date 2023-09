Maneskin, per il New York Times sono «la più grande rock band italiana di tutti i tempi»: nuova scalata del gruppo romano

Dopo la vittoria del premio Best Rock di Mtv e dopo il bacio volante mandato da Taylor Swift, per i Maneskin è arrivato un altro successo: la consacrazione sul «New York Times». In un lungo articolo sul quotidiano statunitense, il gruppo romano è stato infatti definito «la più grande rock band italiana di tutti i tempi».

Taylor Swift e Damiano dei Maneskin, il gossip infiamma: lei gli lancia un bacio agli Mtv Music Awards

L'articolo

In un articolo pubblicato sul «New York Times», il giornalista Dan Brooks ha ripercorso l'ultimo tour dei Maneskin, soffermandosi sulla date di Roma e di Milano. Dopo aver assistito ad entrambi i concerti e dopo una cena con la band, il giornalista li ha infatti definiti «le uniche rock star della loro generazione, e quasi certamente la più grande rock band italiana di tutti i tempi».

Tra stereotipi su Roma, il traffico, il caldo, le colazioni e le sigarette, il «New York Times» ha così elogiato Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, i membri della band. Ripercorrendo anche la loro carriera, dal secondo posto a X Factor nel 2017 alla vittoria dell'Eurovision Song Contest nel 2021, passando per il trionfo al Festival di Sanremo lo stesso anno, Dan Brooks ha spiegato i motivi del successo del gruppo rock, facendo poi anche un excursus sulla storia di questo genere musicale.