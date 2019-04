TREVISO - Il Tribunale di Treviso ha concesso a Stefanel una proroga di 60 giorni del termine, originariamente fissato al 15 aprile 2019, per il deposito della proposta concordataria, del piano e di tutta la documentazione prevista ex lege. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione è pertanto fissato al 14 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA