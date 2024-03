Rottamazione cartelle esattoriali 2024, ultimi giorni per le prime 3 rate: scadenza, calendario e come pagare

Rottamazione quater 2024, ultimi giorni per pagare le prime tre rate delle cartelle esattoriali e non perdere le agevolazioni previste. Saranno infatti considerati tempestivi i versamenti effettuati entro mercoledì 20 marzo, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto alla scadenza del 15 marzo, concessi dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe.