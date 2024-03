TREVISO - Beccherie, esterno giorno. Stanley Tucci assaggia una fetta di tiramisù. La foto, scattata da un piano alto dei palazzi del centro, inizia a girare. Ma il popolare attore americano non è qui in veste di turista. L'attore e regista statunitense di origini italiane, due volte vincitore del Golden Globe e dell'Oscar come migliore attore non protagonista è a Treviso per il nuovo programma dedicato all'esplorazione gastronomica dell'Italia. «In ogni regione italiana c'è sempre qualcosa di insolito da vedere, assaggiare e conoscere», ha spiegato la star hollywoodiana. Il programma, presentato alla fine dell'anno scorso, sancisce il "trasferimento" di Tucci al canale del National Geographic con una nuova conduzione e produzione: "Tucci, The Heart of Italy". Dieci puntate per una docu-serie dedicata esclusivamente alla cucina italiana regionale per continuare ad approfondire un percorso sulle sue radici i nonni erano emigrati dalla Calabria iniziato nel 2021 con il programma Stanley Tucci: Searching for Italy, andato in onda fino al 2022 sulla Cnn. Annunciando il nuovo programma, l'attore de Il diavolo veste Prada si è dimostrato subito entusiasta. «Il National Geographic è tutta un'avventura e un'esplorazione ha dichiarato Tucci sono onorato di portare gli spettatori ancora una volta a scoprire l'Italia attraverso il cibo. Nelle numerose e varie regioni italiane c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e sono più che entusiasta di iniziare il processo in collaborazione con BBC Studios».



IL VIAGGIO

Tucci sta attraversando lo Stivale. A ogni episodio corrisponde una regione fra cui Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Marche, Lazio di cui verranno presentate la cucina e le tradizioni accompagnato da chef stellati, cuochi amatoriali, enologi, mastri birrai o professionisti di food&beverage, ma anche dai locali disposti a condividere i segreti del mestiere, la passione per il cibo, le ricette, soprattutto quelle tramandate da generazioni. Il programma mira a dare una rappresentazione dell'Italia lontana dai luoghi comuni offrendo spunti di riflessione e informazioni perfino sul clima del nostro Paese, sulle coltivazioni più diffuse, e su ciò che, ancora oggi, rende l'Italia unica al mondo dal punto di vista culinario.



LE VISITE

Per questo la star appena sbarcata a Treviso non ha avuto esitazioni e ha voluto essere portato alla Beccherie per assaggiare il più celebre dessert italiano al mondo. Gourmand e grande appassionato di cucina, attraverso il cibo Stanley Tucci rinsalda le sue radici italiane. Il primo libro dell'attore sulla gastronomia è uscito nel 2012, Tucci Cookbook, seguito nel 2014 da Tucci Table che mescola sapori e ricordi familiari, e poi ancora volumi a quattro mani con la seconda moglie Felicity Blunt, e una web serie amatoriale via Instagram sui cocktail, durante il primo lockdown. C'è stata poi la serie CNN che lo ha portato nel Belpaese come autentico insider fuori dalle rotte gastronomiche più comuni. Non a caso, come ha più volte ripetuto, la sua principale ispirazione viene da Anthony Bourdain, chef e intellettuale che ha raccontato le persone e la società attraverso il cibo.