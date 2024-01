VALDOBBIADENE - Corteggia con insistenza la giovane infermiera di cui si era innamorato: medico 60enne condannato per stalking. Quell'attrazione, nata in corsia e mai corrisposta, è finita nelle aule del tribunale. Un anno di carcere, con la condizionale, e tremila euro di provvisionale da versare alla vittima: è questa la pena inflitta dal giudice nei confronti del professionista sanitario.

LE AVANCES

I fatti risalgono al periodo compreso tra il dicembre del 2018 e il marzo del 2019. Il dottore, originario di Spresiano e all'epoca in servizio come guardia medica a Valdobbiadene, aveva conosciuto l'infermiera, oggi 36enne, sul posto di lavoro. Ben presto, però, il rapporto professionale si evolve in qualcosa di più. Il medico, secondo la denuncia presentata dall'infermiera, si invaghisce di lei e inizia a corteggiarla. La donna respinge puntualmente le sue avances e a un certo punto, sentendosi pressata, decide addirittura di farsi trasferire in Friuli Venezia Giulia. Sperava così di mettere fine a tutte quelle attenzioni non gradite. Invece no. Poco dopo il trasferimento il suo spasimante ha iniziato a riempirle la cassetta della posta con lettere d'amore e regali: libri, cartoline, fotografie, angioletti. Un romanticismo d'altri tempi che però non ha mai incontrato il favore dell'infermiera. Anziché conquistarla, il medico ha ottenuto l'effetto opposto.

LA DENUNCIA

La donna infatti, stanca di essere al centro di tutte quelle attenzioni, ha denunciato per stalking il medico persecutore. La sua querela ha fatto scattare un'indagine per atti persecutori, aggravati dall'abuso delle relazioni di ufficio. L'inchiesta è poi sfociata nel processo celebrato in tribunale a Treviso. L'infermiera si è costituita come parte civile, assistita dall'avvocata Simonetta Busatto. La 36enne aveva dimostrato, attraverso un certificato medico, che la vicenda le aveva suscitato un perdurante e grave stato d'ansia e di paura che l'avrebbe costretta a cambiare posto di lavoro e abitudini di vita.

Nei giorni scorsi, a cinque anni dai fatti contestati, il giudice si è espresso condannando il medico a un anno, con la condizionale e pena sospesa. Il 60enne dovrà versare inoltre una provvisionale di tremila euro alla parte offesa, in attesa che il risarcimento venga quantificato in sede civile. La cotta per la giovane infermiera, poi sconfinata nello stalking, è costata dunque una condanna al medico trevigiano.