La scuola di Osteopatia svanisce nel nulla: corsisti beffati

di Paolo Calia e Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPRESIANO - La doccia fredda è arrivata il 16 gennaio. Via mail. «Lezioni sospese per tre mesi» è stato scritto agli studenti. Poi solo notizie a singhiozzo.. E nonostante i tre mesi siano ormai passati, per i circa 60 studenti della, non sembrano esserci novità all'orizzonte. Tanto che molti di loro, dopo essersi rivolti ad avvocati ed associazioni di consumatori, hanno già presentato i primi esposti. I motivi della sospensione della Nso di Spresiano, gestita dalla Breath of Life di, noto fisioterapista (anche tra le fila della Benetton Basket) ed osteopata trevigiano, sarebbero legati, sostiene la società, all'approvazione del Disegno di Legge Lorenzin dello scorso dicembre che riconosce l'osteopata come figura professionale sanitaria...