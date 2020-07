La prostituta "passeggia" davanti a casa sua: prende la pistola e la minaccia

SPRESIANO - Venerdì sera, verso le ore 22 in via Dante Alighieri a Spresiano, i carabinieri sono intervenuti nei pressi dell'abitazione di un 63enne per sedare un'aggressione. L'uomo è stato trovato dai militari mentre era brandiva una pistola scacciacani (con colpi a salve) contro una prostituta rumena 32enne. L'obiettivo del 63enne era di farla allontanare dall'entrata della propria abitazione. L'uomo è stato denunciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA