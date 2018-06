L'iPhone del sindaco costa 859 euro, l'opposizione: «Che spreco di soldi pubblici»

di Mauro Favaro

SPRESIANO - Il sindaco cambia telefonino. E scoppia la polemica. Dopo averne consumati due nel giro di tre anni, Marco Della Pietra ha dato indicazioni agli uffici del municipio per procedere all'acquisto di un nuovo smartphone da assegnare al sindaco. Fino a qui nessuno ha nulla da ridire. Il punto è che il primo cittadino ha scelto un iPhone 8 Plus da 64 giga. Non l'ultima versione del melafonino targato Apple. Comunque un modello che alla fine costerà al Comune esattamente 859 euro. Per qualcuno decisamente...