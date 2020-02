Sposi scomparsi, ecco che fine hanno fatto l'imprenditore e la segretaria

ASOLO - C’è chi ha pensato a uno scherzo, chi all’indecisione dell’ultimo istante, chi a una romantica fuga d’amore. Lei, 50enne segretaria in una storica azienda, lui 55enne imprenditore nel settore del mattone. Stanno insieme da tempo, e da qualche mese cullano un sogno: sposarsi ad Asolo, uno dei borghi più belli d’Italia. Scelgono la data, prenotano la sala consigliare e pagano tutto in anticipo. E inevitabilmente per loro scatta quel conto alla rovescia, ossia il meccanismo emotivo che scandisce le grandi attese. É finalmente l’otto febbraio arriva. É sabato, quattro giorni fa: i rintocchi del campanile segnano le 11. Nel municipio addobbato a festa ci sono già il sindaco, i testimoni, i parenti e gli amici. Tutto è pronto, tutto è addobbato per il grande evento. Ma l’imprenditore e la segretaria non arrivano. E non arriveranno mai.

Da quel momento nell’immaginario collettivo diventano gli “sposi spariti”, suscitando anche parecchie fantasie, molte celebrate da film di culto. Certo, non arrivare a un simile appuntamento è già poco consueto. Ma, ben sapendo che ci sono decine di invitati frementi, senza avvisare nessuno, nè il sindaco, nè gli amici e neppure i parenti più stretti? L’imprenditore e la segretaria, anzi, staccano i telefoni e per 48 ore si isolano da tutti e da tutto. Ma cosa è accaduto? Il giorno tanto atteso, scandito anche da quel meccanismo emotivo che si chiama conto alla rovescia, per loro era probabilmente diventato un incubo. I due si sarebbero svegliati in preda al panico, travolti dall’ansia, soffocati dall’ineluttabilità del passo che si apprestavano a fare. E sono andati letteralmente in tilt. Una situazione che puà capire soltanto chi l’ha provata. Ma le cose sono andate veramente così? É possibile che per un attimo i due sposi abbiano avuto paura di sbagliare? Di fare il passo più lungo della gamba?

REAZIONI STUPITE

«La cosa ci stupisce fino a un certo punto -dicono in paese- ma non sapremo mai veramente cosa sia accaduto. Tutto questo però dimostra che ognuno ha le proprie fragilità». Anche il sindaco di Asolo Mauro Migliorini conferma la circostanza: «Stamani ho ricevuto la telefonata della cugina della sposa. Si è scusata di tutto, e mi ha spiegato che il disguido è stato provocato da problemi di salute della coppia. Certo però, senza esprimere alcun giudizio, mi chiedo come due 50enni possano arrivare a dimenticare le persone che erano venute appositamente per loro».

PREZZI RADDOPPIATI

Il sindaco esclude che “gli sposi spariti” possano tornare a fissare una nuova data ma scherzando dice: «Stavolta la sala consiliare la faro’ pagare il doppio. Così in caso di eventuali ritardi o annullamenti potrò dire adeguatamente grazie a tutto il mio personale».

