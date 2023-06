PREGANZIOL - Botte sul Terraglio ieri mattina, non lontano dalla pescheria Delfino alle porte di Preganziol. Un ventenne è stato malmenato da un uomo e una donna residente della zona perché sospettato di stalking. In seguito alla colluttazione il giovane è stato trasportato in ospedale con alcune ferite al volto. Stando a quanto raccontato dalla donna si sarebbe trattato di una reazione alle molestie del giovane già allontanato più volte. «Vattene, devi lasciarmi in pace» gli avrebbe urlato prima di inseguirlo assieme a un amico. Poi l’arrivo dei carabinieri.



IL RACCONTO

«La cosa è successa più meno intorno a mezzogiorno - racconta Antonio Rossi, un operaio che ha assistito a tutta la scena - ma era da tutta la mattina che vedevo il giovane che girava in bicicletta per la zona con fare sospetto, e mi ero chiesto chi o cosa stesse aspettando». La stessa bici che è rimasta legata a un palo poco distante, abbandonata in seguito al trasporto del ragazzo in ospedale. «A un certo punto una signora che abita qui in zona si è messa a gridargli di andarsene e a insultarlo pesantemente. Dopo un po’ è scesa insieme a un suo amico e si sono messi ad inseguire il giovane». Volati gli stracci si è presto passati alle mani, con il ventenne in svantaggio contro i due amici offesi dalla sua presenza indesiderata. «La rissa sarà durata sì e no una ventina di minuti circa - continua Rossi - prima dell’arrivo dei carabinieri e poi dell’ambulanza». Intanto i due, lei sulla quarantina e lui poco più giovane, hanno avuto tutto il tempo di bloccare il giovane, trascinandolo sull’asfalto da una parte all’altra della strada trafficata sotto lo sguardo incredulo degli automobilisti. «Prima di picchiarsi con pugni e calci di fronte alla pescheria il ragazzo era stato schiacciato a terra di fronte all’ortofrutta dall’altra parte della strada - precisa l’operaio - perché il ragazzo, che da quello che ho capito avrebbe stalkerizzato la donna, appena è stato visto ha provato a scappare, ma senza successo e solamente poi sono venuti a picchiarsi ancora di fronte alla pescheria Delfino». La fuga fallita è valsa al giovane una brutta dose di percosse. «Dopo essere stato picchiato e trattenuto sono arrivati i carabinieri e quindi l’ambulanza che ha portato via il giovane. I due poi non ho visto dove siano andati, probabilmente con i carabinieri».



LA SITUAZIONE

Da quanto si è capito la donna, che abita nella zona, non sembrerebbe mai essere stata un elemento di disturbo per il quartiere. «Io non ho sentito molto - racconta uno dei residenti, che ha chiesto di rimanere anonimo - ma da quello che so qui si è sempre stati abbastanza tranquilli e questa è una prima volta. Spero davvero che non succeda mai più nulla di simile». Lo stesso anche il titolare dell’ortofrutta di fronte alla quale si è consumata la prima parte della rissa. «Ho solo sentito che c’era agitazione all’esterno, ma stavo lavorando e non sono uscito a vedere così ho scoperto solo più tardi che si erano picchiati».