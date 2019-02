Corriere strapiena: l'autista fa scendere la giovane studentessa

di Mauro Favaro

PIEVE DI SOLIGO - Era salita a fatica a bordo di unagiàdi passeggeri. Poco dopo l'autistasulla stessa linea, che sarebbe arrivato nel giro di pochi minuti. Ma anche questo era colmo. E alla fine la ragazza è rimasta a terra. A raccontare quanto accaduto all'alba del giorno di San Valentino a Solighetto sulla linea 117 di Mom, che copre il percorso tra Ponte della Priula, Pieve di Soligo, Cison e Vittorio Veneto, è direttamente il papà della. «Alla fine ho dovuto portarla io fino a Vittorio Veneto sottolinea con un danno economico sia per me stesso che per l'azienda in cui lavoro».