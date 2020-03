Il sindaco parcheggia l'auto sulle strisce e corre alla sfilata, poi si scusa

SPRESIANO - Il sindaco parcheggia la propria auto sulle strisce pedonali per correre alla sfilata di carnevale, non prende la multa solamente perché la polizia locale è impegnata in altre zone del paese ma poi si scusa pubblicamente con tutti i cittadini. È quanto capitato a Spresiano. Il protagonista della vicenda è Marco Della Pietra. È stato lui stesso a raccontare sulla propria pagina Facebook come sono andate le cose sabato scorso. Un mea culpa pubblico in piena regola, tra l'altro non richiesto da nessuno, che in poche ore ha ricevuto oltre cento commenti: solo parole di ammirazione.



IL POST

«Vorrei scusarmi pubblicamente con tutti i miei cittadini, e non solo, per una condotta che non sono solito tenere ma che ho superficialmente fatto mia scrive il primo cittadino ero in ritardo per la sfilata dei carri e ho parcheggiato la mia auto in un luogo non adatto, sulle strisce pedonali, tra il municipio e la Pontebbana. L'ho parcheggiata proprio male, convinto di lasciarla lì per poco. Un errore comunque. E poi tra sfilata, premiazioni e chiacchiere, l'ho lasciata là tutta la sera. Premetto che di fronte c'erano le transenne che sarebbero rimaste anche il giorno dopo per il mercatino. Attenzione, con questo non mi voglio assolutamente giustificare, ma semplicemente farvi capire che sono solamente stato superficiale». «Nessuno dovrebbe fare certe stupidaggini, men che meno il primo cittadino del paese aggiunge mi scuso sinceramente con tutti anche per non averlo fatto prima, ma la settimana è stata parecchio intensa. Son stato proprio un poeastro».



LE REAZIONI

Nell'occasione qualcuno per scherzo gli aveva anche alzato i tergicristalli. Altri, invece, a quanto pare avevano fatto delle foto con lo smartphone. Scatti che avrebbero potuto non essere esattamente banali nel bel mezzo della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali. «Ho voluto essere chiaro per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione», scandisce Della Pietra. E risponde anche a chi via social sottolinea che probabilmente non ha preso la multa solo per il ruolo che ricopre. Mostrando proprio una multa presa alla fine dell'anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA