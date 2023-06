CASALE SUL SILE - Le acque sonore di Sile Jazz tornano a incantare con un programma di concerti ed eventi all'insegna del verde e della sostenibilità. Si apre oggi a Casale sul Sile la dodicesima edizione del festival che per tutti i fine settimana fino al 22 luglio porterà la musica dal vivo lungo le sponde del fiume Sile che lambisce le province di Treviso, Padova e Venezia, per un totale di 21 concerti in 15 diversi comuni veneti. Musica al centro della kermesse, con nomi importanti come Uri Caine e Paolo Fresu, ma anche tanti microeventi di turismo lento e iniziative legate dal fil rouge della tutela della natura e del rispetto dell'ambiente. Non a caso, anche quest'anno la maggior parte degli appuntamenti live di Sile Jazz prevede l'acquisto di un biglietto (2 euro online, 3 euro sul posto) il cui ricavato sarà reinvestito in azioni ambientali per il territorio.



NOTE D'AMBIENTE

Sostenibilità, verde, natura: temi che il festival ama diffondere coinvolgendo diversi linguaggi e mettendo in campo laboratori, passeggiate e attività per bambini accanto agli eventi musicali di matrice jazz. Da subito il fiume, la musica e la natura si incontrano e diventano insieme protagonisti dei primi due giorni di festival con escursioni in kayak e a piedi alla scoperta del Parco naturale del Sile e tre appuntamenti musicali: oggi alle 21 al Porticciolo di Casale il contrabbassista e compositore Marco Trabucco, domani sera al Casello 104 a Morgano il nuovo quartetto del batterista Luca Colussi e domenica a Villa Lattes di Istrana, il tributo di Daniele D'Agaro e Alessandro Turchet a Charles Mingus. Seguendo le vie d'acqua, per sabato 10 è fissato il primo evento speciale: il concerto pomeridiano di Uri Caine, all'auditorium Lo Squero della Fondazione Cini A Venezia in collaborazione con Asolo Musica. Uno spettacolo unico dove Beethoven, rock, swing e nu jazz si fonderanno (biglietto 25 euro). Giugno scorrerà poi fra improvvisazioni (domenica 11 Nicola Fazzini a Quarto d'Altino), tributi alle parole come quello di Igor Legari con il suo progetto "Arbo" (venerdì 16 al Parco della centrale idroelettrica di Silea), le atmosfere oniriche di Jacopo Ferrazza 5et (sabato 17 a Casier), l'eco-day del 18 giugno, il jazz contemporaneo del batterista svizzero Florian Arbenz (il 23 a Zero Branco), la passeggiata sonora a Treviso (il 25) e le suggestioni nordiche della pianista islandese Sunna Gunnlaugs e il suo trio venerdì 30 nel cuore del capoluogo della Marca sotto la Loggia dei Cavalieri.



IL GRAN FINALE

Fino ad arrivare alla serata più energica e intrigante della rassegna: il 1° luglio all'anfiteatro del parco di Villa Cappelletto a Vedelago, Paolo Fresu e Omar Sosa presenteranno il loro nuovo disco "Food" (biglietto a 25 euro). Il giorno dopo il pianista Luca Dell'Anna nel verde del parco di Villa Grimani Gatterburg di Vedelago. Il 7 luglio Sile Jazz arriva nella provincia di Padova, a Piombino Dese, con il quartetto Questions? e il 9 a Mogliano Veneto con le sonorità balcaniche e istriane di Giipuja. Il 14 luglio a Preganziol sarà protagonista Valentina Fin e il progetto Cohors, mentre domenica 16 il festival torna nella provincia di Venezia, a Jesolo, con il quartetto del pianista Francesco Scaramuzzino. Sile Jazz si chiuderà sabato 22 luglio con l'appuntamento più amato e atteso dal pubblico: la Crociera Jazz in Laguna (75 euro inclusa la cena e il concerto).