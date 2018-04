Beffa ai turisti: «Non sai l'inglese? Cento euro in meno di rimborso» Esposto all'Enac contro Ryanair

di Elena Filini

TREVISO - Se fosse un film Inizierebbe così: vuoi andare a, voli con Ryanair e non sai l'inglese? Il rimborso è decurtato. Perchè, sui voli low cost, l'ignoranza linguistica non è ammessa. Una beffa quella della compagnia irlandese a due coppie di trevigiani che dovevano partire dal Canova il 21 giugno con destinazione. Maa metà aprile annuncia la cancellazione della tratta Treviso-Chania mettendo in difficoltà centinaia di clienti che avevano già prenotato da tempo le ferie. Subito le due coppie trevigiane chiedono il rimborso: e anche qui la sorpresa: a fronte dei 972 euro sborsati, la compagnia ne riconosce solo 880,22. I quattro scrivono al portale più che legittimamente inalberati. La risposta è secca: o vi esprimete in inglese, o non vi sarà neppure risposto.Le due coppie della Marca si sono dunque rivolte alloche segnalerà il tutto all'Enac. «Il comportamento è censurabil - attacca il presidente- continueremo la battaglia nei confronti di Ryanair che all'ne combina di tutti i colori, cancellando voli all'improvviso e mettendo in difficoltà i viaggiatori perfino nei rimborsi».