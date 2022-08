VILLORBA A caccia del record: il 3 settembre alle 15.30 (ritrovo alle 14.30) ne gli impianti di Catena del Rugby Villorba il tentativo di entrare nel Guinness World Records: quello per la mischia più grande al mondo. Un’impresa tentata prima del Covid dal Rugby Rovigo, arrivato “solo” a 1.560 partecipanti. Solo perché il record attuale è stato registrato ad Aichi, in Giappone, con oltre 2.500 persone, 2.586 per la precisione. Ad organizzare l’evento è Mauro “Trixi” Piovesan, ex giocatore tra le altre di Tarvisium e Silea, che tra tante difficoltà ha deciso di portare avanti il progetto. « E’ un’idea che nasce anni fa, prima del Covid - racconta Piovesan -. Per ovvi motivi rimandata, salvo poi scegliere il 3 settembre. So quanto difficile sia creare una cosa del genere, ma da ex giocatore vado dritto per la mia strada senza guardarmi indietro » . Un format nato ‘ufficialmente’ ormai una decina di anni fa, con uno dei primi record registrati a Dublino, dove 946 studenti del Blackrock College si sono improvvisati rugbisti per un giorno appoggiando il ginocchio a terra per far fuoriuscire l’ovale. Da allora i tentativi sono stati molti, superando quota 1.000 a Twickenham il 15 settembre 2014 in occasione del lancio della vendita dei biglietti per la Coppa del Mondo. Fino ad arrivare a Palmerston North in Nuova Zelanda a quota 1.758, prima dell’arrivo della comunità di Aichi a fare la voce grossa, demolendo il primato precedente.

LE CONCOMITANZE Oltre al raggiungere un considerevole numero di adesioni, di mezzo si sono aggiunti il Rugbeer Touch Festival e la presentazione della prima squadra del Benetton Rugby (prevista alle 20) per un pomeriggio all’insegna dello sport a Monigo dalle 16.30 alle 23.30. « Stiamo cercando di reclutare persone da oltre 4 mesi, e avere questo evento in concomitanza potrebbe complicare le cose. Il ritrovo sarebbe alle 14.30, il tentativo di battere il record circa un’ora dopo, quindi le tempistiche potrebbero aiutare a non creare dualismi » , prosegue Piovesan. Anche se la mischia da Guinness vorrebbe e dovrebbe essere solo un contorno rispetto a quanto programmato dopo sempre presso gli impianti di C atena, senza nulla togliere alla possibilità di entrare nella storia, anzi. « In seguito alla mischia sono previste due sfide per le selezioni U nder 17 e 19 del Villorba contro delle compagini scozzesi di pari età, con due trofei intitolati a Raffaele “Lele” Lodoletti e Franco Moretto”. Due figure storiche della palla ovale trevigiana a cui Piovesan ha voluto dedicare la giornata: il primo famoso anche per la bancarella di frutta e verdura a San Parisio, il secondo titolare per tanti anni dell’edicola di piazza Matteotti insieme alla moglie. « Franco ha iniziato a giocare nel rugby a 13, diventando poi dirigente e accompagnatore tra Villorba e Silea, è una persona a cui tutti nell’ambiente sono rimasti legati. Lele idem, un monumento nel rugby trevigiano, ha dedicato enorme parte della sua vita a questo sport » .