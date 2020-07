© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO Aveva organizzato per questo 2020 il propriocon il compagno e pianificato di conseguenza il, attraverso un'. La destinazione?. Un viaggio, quello organizzato in occasione del matrimonio di D.G., una donna trevigiana e del futuro marito, particolarmente oneroso tanto che senza contributi di amici e parenti (le classiche buste insomma) sarebbe stato davvero impossibile salire sull'aereo e partire verso gli States e i caraibi.LO STOPPurtroppo, in questo disgraziato anno, la pandemia e il conseguente lockdown causato dal virus Covid-19 ha rivoluzionato (forse sarebbe meglio distrutto) i piani della coppia, sia per quanto riguarda la cerimonia che il conseguente viaggio di nozze.: il destino amaro di decine e decine di coppie trevigiane che non poteva sopportare di doversi sposare con la mascherina e dovendo sottostare al distanziamento sociale in quello che dovrebbe essere nel giorno più bello della propria esistenza. I guai però per D.G., non erano di certo finiti: la malcapitata si era ritrovata vincolata in un accordo per un servizio di cui non avrebbe potuto usufruire, dovendo di conseguenza sborsare l'ingentissimo costo del viaggio. La malcapitata è riuscita ad ottenere l'annullamento del contratto grazie all'intervento dell'associazione Consumatori 24, che ha diverse sedi anche in Veneto (in particolare a Treviso, Padova e Verona), e si è tempestivamente attivata, aprendo una pratica, e diffidando le compagnie aeree e turistiche in questione per accelerare un riscontro e per favorire l'esito positivo delle richieste di rimborso e di annullamento degli accordi sottoscritti, ma che non erano stati rispettati a causa del Covid-19.I CONTENZIOSINormalmente in moltissimi, già dall'inizio dell'anno, iniziano a pianificare le ferie progettando, organizzando e prenotando viaggi. Purtroppo però il Covid-19 ha rivoluzionato le vacanze dei turisti. Numerosi sono stati i viaggi annullati nell'ultimo periodo e i disagi causati da spostamenti di orario o addirittura di giorno per quanto riguarda tratte aeree, corse di treni e traghetti, una volta parzialmente rientrato lo stato di emergenza. «Oltre i due casi rappresentati -riferisce uno dei responsabili di Consumatori24- numerose decine di utenti, avviliti, si sono trovati costretti a sottoporre il caso a valutazione di un esperto per far valere i propri diritti. Come in questi casi, molte volte in presenza di un evento non prevedibile in sede di sottoscrizione di un accordo è possibile intervenire pertanto, chiunque dovesse riscontrare una problematica di questo genere e necessitasse di un supporto al fine della risoluzione della stessa».Nicola Cendron