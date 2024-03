Giornata internazionale del Tiramisù, una tre giorni di festa anche con Canal il Canal. Elisa Menuzzo svela i segreti dell'iconico dolce

di Lucia Russo

TREVISO - Il 21 marzo è la Giornata internazionale del Tiramisù. A Treviso, nella palazzina Barberia, tempio del tiramisù e della tradizione gastronomica veneta, una tre giorni di festa per celebrare l'iconico dolce con eventi e corsi per bimbi e adulti. Proprio giovedì 21 ci sarà il clou di questa maratona dedicata all'iconico dolce con uno speciale corso di Tiramisù con Nicola Canal aka "Canal il Canal", il celebre content creator di Farra di Soligo. Venerdì alle 15 un corso di Tiramisù con Elsa, "la maestra della crema" che domenica 24 marzo, alle 10 e alle 15 insegnerà a preparare il dolce anche ai più piccoli. A spiegare tutte le iniziative e a svelare qualche segreto su come preparare un Tiramisù perfetto è la titolare di Treviso Tiramisù. Elisa Menuzzo.