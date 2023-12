San Fior, torna il villaggio di Natale da Oscar: centomila luci, un chilometro e mezzo di cavi e due mesi di lavoro Video

di Pio Dal Cin

SAN FIOR (TREVSO) - Natale da Oscar . V ia Diaz , in centro, torna ad essere la strada pi ù frequentata della sinistra Piave . Famiglie, bambini, pullman di curiosi attratti dal tam tam mediatico che ogni anno rilancia sul web e sui social le im m agini di un parco “sommerso” dalle luci di Natale . Centomila luci, un chilometro e mezzo di cavi elettrici e due mesi di lavoro .

Il villaggio di Natale di Oscar