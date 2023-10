Tentata rapina a Roncade. Prova a fuggire con l'auto del titolare della pizzeria Da Pasqualino, lui cerca di fermarlo e viene picchiato con calci e pugni

RONCADE (TREVISO) - Tentata rapina ieri sera, 30 ottobre, intorno alle 21 nella pizzeria Da Pasqualino di via Roma a Roncade. Il titolare, un 64enne, stava scaricando dei prodotti alimentari dalla sua auto quando, un 62enne residente in un comune del veneziano si è introdotto furtivamente nel mezzo lasciato incustodito e si è messo a rovistare cercando denaro o oggetti di valore ed ha poi tentato di scappare portando via la macchina. L’esercente, accortosi di quanto stava accadendo, è uscito prontamente dal locale per opporsi alla partenza del mezzo e in quel momento il 62enne è sceso dal mezzo e, dopo averlo minacciato, gli ha sferrato un pugno in volto ed un calcio alle gambe, dopodiché si è dato alla fuga, a piedi, rincorso dal figlio dell’esercente e da altre persone presenti, fino all’arrivo dei carabinieri che sono risuciti a bloccarlo. In auto l'uomo aveva anche un coltello a serramanico che gli è stato sequestrato. Il 62enne è stato dichiarato in arresto per tentata rapina ed è stato riportato a casa a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.