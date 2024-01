Rapina a Castelfranco Veneto. Anziana strattonata e derubata della borsetta fuori dalla chiesa, chiede aiuto e fa arrestare il rapinatore

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Anziana rapinata vicino ad una chiesa, anziana chiama i carabinieri e fa arrestare il malvivente. Una donna di 78 anni di Castelfranco Veneto, dopo aver subito una rapina a pochi passi da una chiesa da uno sconosciuto che le ha strappato la borsetta gettandola a terra, si è rialzata e, con l'aiuto di una conoscente, ha chiamato il 112 consentendo ai carabinieri di arrestare il malvivente. È accaduto domenica scorsa, ma lo si è appreso stamani. L'anziana, poi soccorsa e curata per le contusioni, giudicate guaribili in pochi giorni, dopo l'aggressione ha raggiunto la chiesa e ha chiesto in prestito un cellulare con il quale ha allertato i militari.