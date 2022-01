Giorgia Meloni propone Carlo Nordio: «Personalità di centrodestra che può ricoprire la carica di presidente»

TREVISO - «Molte personalità, che provengono dall'area del centrodestra, avrebbero il curriculum e lo standing per ricoprire il ruolo di presidente. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia Moratti, Elisabetta Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono tutti autorevoli. Io ho chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che non hanno un trascorso politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo Nordio, su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni». Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni parlando ai suoi grandi elettori riuniti in assemblea.

