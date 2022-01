Carlo Nordio chi è: dall'inchiesta sulle Brigate Rosse al Mose

TREVISO - Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia mette anche il nome di Carlo Nordio tra coloro che possono assumere la carica di presidente della repubblica.

Chi è Carlo Nordio

Trevigiano di nascita, Carlo Nordio è entrato in magistratura nel 1977. Negli anni Ottanta è stato tra i pm delle inchieste sulle Brigate Rosse venete. Poi all'inizio degli anni Novanta, una volta esplosa l'inchiesta Mani pulite a Milano, ha indagato sulle coop Rosse del Veneto e anche su molti altri filoni d'inchiesta regionali, mentre in questi ultimi anni ha concentrato la sua attenzione soprattutto sull'inchiesta del Mose come coordinatore dell'enorme lavoro dei pm Stefano Ancilotto e Stefano Buccini.

Incarichi nazionali



Autore di diversi libri sulla giustizia, Nordio ha anche scritto un romanzo. Il suo impegno come magistrato si è spinto anche oltre i confini lagunari con incarichi come consulente per la Commissione parlamentare sul terrorismo. Chiamato dall'allora ministro della Giustizia, Roberto Castelli, è stato anche presidente della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Ed anche per queste responsabilità nel 2011 si parlò di lui come possibile Ministro guardasigilli. Collaboratore di riviste specializzate in materia giuridica, è anche editorialista de Il Gazzettino e del Messaggero di Roma.