QUINTO - Spacciatore intercettato in monopattino mentre consegnava droga a domicilio. I carabinieri di Zero Branco lo hanno pizzicato sabato pomeriggio, insospettito da quel repentino cambio di direzione quando il pusher si è accorto della gazzella. Così per il 24enne nigeriano, che in tasca aveva 30 grammi di marijuana, è scattata la denuncia. La pattuglia lo ha intercettato in via dell’Arma di Cavalleria.

E a quel punto il giovane pusher si è trovato con le spalle al muro. Con sé aveva infatti 30 grammi di marijuana, già divisa in dosi: quei sei involucri di cellophane erano pronti per essere smerciati ai clienti. Altri ne aveva probabilmente già venduti: in tasca infatti il giovane africano aveva qualche decina di euro, una somma che i militari ritengono sia frutto della sua attività illecita. Per il nigeriano è scattata quindi la denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Soldi e droga sono stati posti sotto sequestro. Come pure il cellulare, da cui gli inquirenti sperano di risalire alla rete di clienti. Non è la prima volta che i pusher si servono del monopattino elettrico per raggiungere i loro clienti.

Lo scorso ottobre era finito in manette Izibiri Bright, 34enne nigeriano, accusato di aver ceduto, tra il 2019 e il 2021, più di 500 dosi di eroina e cocaina a clienti di Treviso e dell’hinterland. Per effettuare le “consegne” si spostava a piedi, in bicicletta e in monopattino, appunto. Anche in pieno lockdown. La droga, tutta di buona qualità, la nascondeva in bocca. E per fidelizzare la clientela aveva una tecnica infallibile: la prima dose era gratis poi il prezzo aumentava fino a raggiungere i 30-40 euro a involucro.