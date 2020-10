VITTORIO VENETO (TREVISO) - Ragazze di una terza liceo filmate con lo smartphone mentre si cambiano in classe per l'ora di ginnastica: professore di scienze motorie nei guai. Succede anche questo in una scuola superiore dell'Alta Marca. Le ragazze, non si sa ancora se siano state le sole a essere riprese, sono tutte minorenni. Secondo le descrizioni delle stesse allieve il docente non aveva finora mai dato adito a sospetti o atteggiamenti particolari: alla mano, amichevole, dalla grande disponibilità, dicevano, con loro e le famiglie. Ma non era così.



L'EPISODIO

All'insaputa di tutti lo scorso venerdì ha filmato le sue alunne mentre si cambiavano per l'ora ginnastica. Beccato in flagranza stando alle testimonianze delle studentesse. Loro, nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid, si stavano cambiando in classe. A un certo punto una ragazza ha notato che il professore aveva dimenticato il cellulare seminascosto sulla cattedra, apparentemente appoggiato con noncuranza. Quando lo ha recuperato con tutte le migliori intenzioni di portarlo e restituirlo al prof che attendava fuori ha però scoperto che in realtà era stato lasciato lì di proposito per filmarle: c'era infatti in atto una registrazione video. Ed è scoppiato il putiferio.



I PROVVEDIMENTI

Le famiglie preoccupate hanno inviato una nota al dirigente scolastico che quindi è stato subito messo al corrente di quanto avvenuto fra le mura della sua scuola, con la conferma delle alunne. Secondo quanto ha dichiarato, lo stesso dirigente scolastico dell'istituto ha attivato la procedura disciplinare inviando la documentazione sul caso all'Ufficio Scolastico Territoriale, in particolare al settore Procedimenti disciplinari a carico del personale scolastico. Come vuole la prassi quando si verificano casi di questo tipo è stato ascoltato il docente coinvolto che ha già presentato le sue ragioni su quanto avvenuto. Inoltre è già stata fatta anche una riunione con i genitori, ovviamente con un confronto che è stato costruttivo, per favorire nonostante il grave fatto successo l'interesse primario delle studentesse coinvolte. Ma come ha sottolineato ancora il dirigente, che non ha presentato una denuncia ai carabinieri dovrebbe spettare ai genitori eventualmente la decisione di dare avvio a un iter giudiziario; intanto i carabinieri della stazione di Vittorio Veneto hanno iniziato degli accertamenti.

F.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA