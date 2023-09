Corruzione, abuso d'ufficio, peculato: alla sbarra un ex carabiniere, un investigatore privato e un agente della municipale

TREVISO - Si è svolta giovedì 21 settembre, a Treviso, l'udienza preliminare a carico di un ex carabiniere in servizio a Castelfranco Veneto e di altre sette persone, tra cui un investigatore privato di Montebelluna ed un agente della polizia municipale, accusati a vario titolo di corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione e utilizzo di segreti d'ufficio, peculato, falso ideologico ed esercizio abusivo della professione.

Le indagini avrebbero messo in evidenza l'esistenza di una rete per lo scambio di favori e informazioni riservate con la violazione della riservatezza della banca dati a disposizione delle sole forze dell'ordine. L'inchiesta sarebbe nata da intercettazioni telefoniche condotte nell'ambito di una precedente attività di indagine nella quale erano coinvolti ancora ex carabinieri accusati di ricattare piccoli imprenditori stranieri .

L'udienza è stata rinviata al prossimo gennaio.