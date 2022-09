TREVISO - Dodici presidi reggenti per altrettante scuole trevigiane. Sono stati nominati i dirigenti già alla guida di un istituto che da oggi gestiranno “in tandem” anche un’altra scuola. Gli incarichi aggiuntivi completano il quadro delle presidenze in vista dell’inizio del nuovo anno, fissato per il 12 settembre. Tra i super-presidi c’è Anna Durigon, dirigente del turistico Mazzotti che quest’anno guiderà anche l’istituto per geometri Palladio di Treviso, prendendo il posto di Lara Modanese, che si è trasferita all’istituto comprensivo Bergamas di Trieste. Il Mazzotti e il Palladio, che si affacciano entrambi su via Tronconi, zona viale Europa, contano assieme qualcosa come 2mila ragazzi. Non è una prima volta. Negli ultimi anni Durigon, rimanendo sempre titolare al Mazzotti, è stata chiamata a gestire in reggenza altre scuole dai grandi numeri come lo stesso Palladio, l’istituto comprensivo di Paese e il Duca degli Abruzzi di Treviso.

« Il Mazzotti e il Palladio sono entrambe due scuole superiori, tra l’altro vicine – spiega Durigon – so che l’istituto per geometri è bene organizzato. In passato avevo già ricoperto il ruolo di reggente. Ora ci sarà un passaggio di consegne » . Gestire due scuole così grandi in modo contemporaneo non è di certo una passeggiata. Ma Durigon, anche alla luce della sua esperienza, non si scompone troppo: « Ormai non ci sono più scuole piccole – sottolinea – adesso attendiamo le nomine degli insegnanti dalla graduatoria provinciale per le supplenze. E di seguito si ripartirà con la fiducia di sempre » . Restando alle superiori, la reggenza dell’istituto Obici di Oderzo è stata affidata a Filippa Lo Iacono, già preside del liceo Berto di Mogliano. Mentre il Casagrande di Pieve di Soligo sarà guidato da Giuliana Barazzuol, già dirigente del Verdi di Valdobbiadene. Ci sono poi le reggenze per 9 istituti comprensivi, formati da asili, elementari e medie. Per l’istituto comprensivo di Salgareda c’è Stefania Nociti, appena trasferita alla guida dell’istituto comprensivo di Casier dopo che nell’ottobre del 2021 da preside del liceo scientifico Benedetti-Tommaseo di Venezia era finita nella bufera per aver fatto mandare al macero quaranta banchi con le rotelle distribuiti dall’ex ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

