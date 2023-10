Treviso conquista il titolo di Città verde d’Europa. Il capoluogo della Marca si è aggiudicato il premio European Green Leaf 2025 della Commissione Europea, con annesso assegno da 200mila euro dedicato alle iniziative e ai progetti di sostenibilità ambientale messi in campo dagli enti tra i 20mila e i 100mila abitanti. È la prima volta per una città italiana. La cerimonia di premiazione è andata in scena ieri pomeriggio a Tallinn (Estonia). La sfida con l’altra finalista, la città spagnola di Viladecans, nella zona di Barcellona, si è conclusa con un ex aequo.



PRIMA ITALIANA

«Treviso è la più verde d’Europa, la prima città italiana in assoluto a vincere questo premio. Sì, siamo noi. E io sì, mi sono commosso. Che spettacolo - esulta il sindaco Mario Conte, visibilmente emozionato dopo la consacrazione sul palco di Tallinn - è la vittoria di una città, di una squadra, di un territorio vivace e produttivo, di una splendida comunità che lavora insieme per migliorare, per crescere, per diventare sempre più inclusiva e sostenibile». Accanto a lui c’era tutta la squadra di Ca’ Sugana, a partire da Alessandro Manera, vicesindaco e assessore all’ambiente. Più i rappresentanti di Contarina e Ats, le società della raccolta differenziata e dell’acquedotto, a loro volta coinvolte nel dossier da 100 pagine, il Green new deal Treviso, sulle iniziative volte a tutelare l’ambiente e a contrastare i cambiamenti climatici. «Il piano, tra le altre cose, prevede l’incremento dei parchi - ha sottolineato Patrick Child, vicedirettore presso la direzione generale per la ricerca e l’innovazione della Commissione Europea - e la realizzazione di connessioni tra le aree verdi per ridurre la frammentazione degli habitat naturali». La base del successo è stata gettata così. «Non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza -scandisce il primo cittadino- la città vuole risolvere i suoi punti deboli con progetti concreti. Vuole essere veramente green. Il premio rappresenta anche una grande responsabilità. E noi vogliamo prendercela». Sulla stessa linea Manera. «Primi in Europa -evidenzia il vicesindaco- è stato un viaggio lungo anni per portare Treviso a questo risultato, di cui siamo onorati». Il riferimento è alla finalissima di Lahti del 2021. All’epoca si arrivò a un passo dal successo. Ora il sogno è stato coronato. «Treviso è la prima città italiana in assoluto a vincere l’European Green Leaf Award -aggiungono da Contarina- siamo orgogliosi di aver contribuito a raggiungere questo importante risultato grazie a un ottimo lavoro di squadra».



GIUSTA DIREZIONE

Una rivincita dopo le polemiche sulla posizione della Marca nella classifica sulla qualità dell’aria stilata dallo European Data Journalism Network (sulla base dei dati del servizio di monitoraggio atmosferico della rete satellitare Copernicus)? Conte non la vede così. «È stata la stessa Commissione Europea a certificare che nonostante la città si trovi in uno dei bacini più inquinati del mondo, le nostre politiche ambientali vanno nella direzione giusta per cercare di invertire la rotta - ha specificato - è stato messo nero su bianco nel giudizio sul dossier riguardante le nostre politiche ambientali, che leggerò nel prossimo consiglio comunale». A proposito di consiglio comunale, ieri sono subito arrivati i complimenti di Nicolò Rocco, capogruppo di Azione, Italia Viva, Futura. «Complimenti a chi ha lavorato per la vittoria: sindaco, giunta, tecnici -dice- credo che l’aspetto più importante di questi progetti sia la possibilità di confrontarsi con i contesti internazionali e sviluppare nuove competenze. Ora questo successo deve diventare la leva per affrontare le questioni ambientali più urgenti come l’inquinamento da polveri sottili, la rigenerazione urbana e una nuova attenzione verso l’utilizzo delle risorse naturali».