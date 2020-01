Multe per alta velocità e passaggi col rosso: staccate 1480 sanzioni

PONZANO (TREVISO) - Più di 1.484 verbali per violazione del codice della strada compilati, 820 eccessi di velocità e cento passaggi col semaforo rosso rilevati, 49 patenti ritirate e 45 mancate revisioni accertate. Sono solo alcuni dei dati più rilevanti che emergono dal bilancio di un anno di attività svolta dal corpo intercomunale di Polizia locale di Ponzano e Povegliano, messi a fuoco ieri in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia municipale. I numeri, comprensivi di entrambi i Comuni, evidenziano i risultati degli interventi di controllo e repressione svolti dagli agenti presenti sul territorio nel corso del 2019. A bilancio la passata amministrazione aveva alla voce sicurezza posto il traguardo dei 90 mila euro che sono stati abbondantemente superati.



I RISULTATI

«Il risultato di controllo e repressione ha dato dunque i suoi frutti sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista economico spiega Antonello Baseggio sindaco di Ponzano - Il sodalizio con il comune di Povegliano in seno al corpo di Polizia locale non può che continuare anche grazie al rapporto di amicizia con il sindaco Rino Manzan». Doppi occhi puntati dunque grazie alla presenza degli agenti di entrambi i comuni sotto la guida del comandante della Polizia Locale Mosé Crema per assicurare così una maggiore sicurezza.



LETTORE TARGHE

Questa la strada tracciata. E per continuare a breve verranno posizionate ulteriori 18 telecamere sulle pubbliche vie per un capillare ed efficace controllo del territorio comunale. «In modo da controllare gran parte delle vie di accesso del nostro comune continua il sindaco di Ponzano - Aggiungeremo anche due speciali lettori targhe che permetteranno ai nostri vigili di verificare in tempo reale gli automobilisti sprovvisti di assicurazione e revisione». A oggi solo Povegliano possiede lo strumento di rilevazione targhe. Mentre solo Ponzano ha lo strumento per rilevare le infrazioni al semaforo. Una decina le mancate coperture assicurative accertate nel corso del 2019. E altrettanti i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. Nove gli automobilisti per i quali è stata richiesta l'applicazione di misure di prevenzione. Sempre l'anno scorso la Polizia Locale ha svolto 24 servizi serali. © RIPRODUZIONE RISERVATA