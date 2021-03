Il pacchetto rilancio di Ca' Sugana: parcheggi e plateatici gratis fino al 2022

TREVISO - Parcheggi gratuiti dalle 17 in poi di mercoledì, giovedì e venerdì per tutto il 2021 e una parte del 2022. E ancora: plateatici senza costi per le attività commerciali almeno fino alle fine del 2021 con la possibilità di estendere l’aiuto anche al 2022. Sono queste le colonne su cui si basa il “pacchetto rilancio” approntato da Ca’ Sugana e definito dal vicesindaco Andrea De Checchi. Si tratta di una serie di misure mirate a risollevare l’economia cittadina, a partire dal commercio, che comprendono un po’ di tutto: spot per lanciare l’immagine turistica della città, contributi a fondo perduto, facilitazioni burocratiche per chi vuole avviare o migliore attività commerciali, sostegni economici a chi scegliere di ridare vita a locali chiusi e sfitti. «Lo diciamo ormai da un anno - sottolinea De Checchi - quando questa crisi finirà e si potrà ripartire, vogliamo farlo alla massima velocità e dando tutte le opportunità possibili a commercianti, imprenditori, famiglie».

SOSTA E LOCALI

Parcheggi e plateatici rappresentano lo sforzo maggiore. «Avevamo deciso di prolungare la gratuità dei parcheggi in alcune ore della giornata fino a maggio - spiega De Checchi - soprattutto perché stiamo lavorando al nuovo bando per la gestione della sosta e quello era un limite temporale previsto da tempo. Però abbiamo deciso di mettere nel testo della gara anche l’obbligo per il prossimo gestore di lasciare qualche ora gratuita almeno fino alla fine dell’anno». Più o meno lo stesso discorso per i plateatici: «Resteranno senza spese fino al 31 dicembre. La scelta è sempre quella di restare vicini alle nostre attività soprattutto quando arriverà, finalmente, il momento della ripresa. Inoltre abbiamo confermato tutte le facilitazioni burocratiche: per chiedere di ampliare o confermare il proprio spazio all’aperto sarà sufficiente una mail. Resta poi confermata la decisione di eliminare i diritti di segreteria Suap. Ma il pacchetto rilancio comprende anche la stabilizzazione del Treviso Fud a favore delle piccole imprese, la riconferma degli aiuti a fondo perduto per chi prende la gestione di locali sfitti, provvedimento questo che andremo anche ad arricchire».

I CONTI

Confermare tutti questi provvedimenti significa anche compiere uno sforzo economico non da poco. Ca’ Sugana agirà sulla spesa corrente, razionalizzando le uscite e dirottando tutte le risorse possibili per coprire le mancate entrate. Oltre alla variazione di bilancio da un milione e mezzo di euro che arriverà in consiglio comunale martedì, e che aumenterà di un milione il fondo Covid, su queste spese verranno dirottate tutte le risorse risparmiate non dando contributi per manifestazioni in programma ma non sono si sono più fatte. Infine la pubblicità: il pacchetto rilancio comprende anche la campagna pubblicitaria “Treviso c’è” presentata con grande entusiasmo in estate, quando sembrava che una ripresa fosse vicina e poi messa da parte con l’inasprirsi della pandemia. Ma non è stata dimenticata: «Siamo pronti a partire con la campagna di comunicazione appena sarà possibile», assicura De Checchi.