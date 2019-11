Il "pirata" sotto choc: «Chiedo perdono ai familiari di Graziella, li risarcirò»

di Roberto Ortolan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELFRANCO - È sotto choc e non sa darsi pace per quanto è accaduto il 38enne Roberto Marcon, l'uomo che l'altra sera ha travolto e ucciso, allontanandosi dal luogo dell'incidente, la 74enne Graziella Geremia, di Rossano Veneto, sotto gli occhi della figlia. «Sì, c'ero io al volante dell'auto», ha detto domenica mattina quando, accompagnato dall'avvocato Aldo Pardo, si è recato al comando della Polizia Stradale per autoaccusarsi. «Ha chiesto scusa ed è pronto a...