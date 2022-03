PIEVE DI SOLIGO - Poco prima di prendere di mira la casa di Adriano Armelin, Mohamed Boumarouan aveva provato e entrare nell'abitazione di una vicina, sempre in via Schiratti. La dinamica non è ancora ben chiara, anche su questo aspetto stanno indagando i carabinieri intenzionati a chiarire tutte le mosse fatte dal marocchino. Una prima ricostruzione fa capire che Mohamed si sia presentato davanti all'abitazione della signora provando ad entrare. In questo caso non c'è stata violenza, ma solo un atteggiamento strafottente, condito da parole grosse, qualche apprezzamento di troppo. Ma erano le 18, in giro c'era ancora molta gente e, a quanto pare, il 36enne avrebbe desistito dal suo intento.

NUOVO OBIETTIVO

La donna, quando gli investigatori hanno iniziato a raccogliere indizi e testimonianze, ha raccontato l'intero episodio, un tassello importante in una storia che nasconde ancora qualche angolo da chiarire. Fallito il primo bersaglio, Boumarouan ha cambiato obiettivo. A quel punto si sarebbe concentrato su Armelin, persona che a quanto pare aveva adocchiato già da qualche tempo.

LA TRAGEDIA

Da questo punto in poi la vicenda è nota: il 36enne marocchino è entrato in casa di Adriano, non ha trovato subito i soldi che cercava, è stato scoperto e ha reagito violentemente e poi ha tentato maldestramente di fuggire. Su questa parte della ricostruzione non c'è molto da approfondire. Resta invece da capire perché Mohamed avesse scelto di stare a Pieve di Soligo pur avendo il domicilio a Moriago. Nei prossimi giorni gli investigatori si concentreranno sugli amici del marocchino, quel gruppetto con cui si ritrovava al parco per passare le giornate non si sa a fare cosa. Da qui potrà uscire qualche elemento utile a ricostruire la vita e le personalità di una uomo sbandato, senza occupazione e una dimora dove tornare.