Omicidio di Paderno: fermato l'assassino di Bledar Dedja, è un minorenne

PIEVE DEL GRAPPA - Omicidio di Paderno: è stato fermato in queste ore il presunto assassino di Bledar Dedja. Si tratta di un minorenne.

Svolta nelle indagini, a un mese dal delitto: i carabinieri trevigiani hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un ragazzo, accusato di aver ucciso a coltellate il 39enne albanese il 20 gennaio scorso in un boschetto di Paderno, in via dei Colli.

La vittima era stata trovata la mattina dopo da un amico, con pantaloni e mutande abbassate. Un dettaglio che fin da subito aveva indirizzato le indagini sulla pista di un delitto a sfondo sessuale.