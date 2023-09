Follia a Pieve di Soligo, 36enne si scaglia contro la casa dell'ex fidanzata e distrugge con una chiave inglese la porta e il citofono: poi picchia i carabinieri

PIEVE DI SOLIGO - Follia a Pieve di Soligo, 36enne si scaglia contro la casa dell'ex fidanzata e distrugge con una chiave inglese la porta e il citofono.

Un uomo di 36 anni è stato arretstato dai carabinieri dopo che si era scagliato contro l'abitazione della ex fidanzata, a Pieve di Soligo, danneggiando pesantemente la porta d'ingresso con una chiave inglese e il citofono esterno.

Rincorso dai carabinieri mentre cercava di fuggire in bicicletta, l'individuo, in stato di alterazione psicofisica, ha

minacciato i militari colpendo uno di loro con dei calci e rendendo necessaria perciò la sua immobilizzazione. Perquisito, è stato trovato in possesso anche di una piccola dose di hashish e di un coltellino a serramanico. Ora si trova nel carcere di Treviso.