Treviso. Il carabiniere Salvatore Botrugno in pensione dopo 34 anni

TREVISO - Ultimo giorno in "servizio permanente effettivo" a Treviso del luogotenente dei carabinieri Salvatore Botrugno. Il militare dell'Arma ha iniziato nel 1989 la sua carriera nelle file della "Benemerita" come carabiniere ausiliario, poi, promosso maresciallo, dopo un periodo come istruttore alla Scuola Sottufficiali di Velletri, è giunto nella "Marca" prestando servizio alle Stazioni di Pederobba, Paese e infine Treviso. Al luogotenente Botrugno, sposato con Anna Catia, ispettore di polizia, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Ribaudo, ha espresso a nome di tutti i colleghi dell'Arma il ringraziamento per la pluriennale attività svolta al servizio delle comunità trevigiane ed i migliori auspici per il futuro.