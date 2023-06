Ragazzi adescavano e torturavano i presunti pedofili: emergono sette nuovi casi

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - I carabinieri hanno individuato altri sette episodi di rapina aggravata e sequestro di persona per i quali risultano già indagati, dal maggio scorso, tre ragazzi dell'area di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, tra i 17 ed i 20 anni, fermati alcune settimane prima a Vedelago.

Uomini adescati e portati nel casolare abbandonato

I tre avrebbero adescato sul web persone, a loro dire erano pedofili, per attirarle in un casolare abbandonato dove torturarle, anche con l'utilizzo di un taser, per sottrarre loro il bancomat e prelevare con esso denaro contante da casse automatiche.