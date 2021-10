Ristorazione in lutto: addio a Lino Durante, da giovane emigrato in Perù a redella pizza

PEDEROBBA - Il locale che aveva creato e gestiva con la sua famiglia era diventato negli anni un punto di riferimento ben oltre i confini della Pedemontana e dell'intera Marca trevigiana, attirando amanti della pizza e della cucina di qualità da tutto il Veneto. Lino Durante si è spento a 79 anni, nella notte tra domenica e lunedì. Classe 1942, originario di Montebelluna, come molti in quegli anni non semplici, da giovane era emigrato in America Latina. Dopo una lunga esperienza lavorativa in Perù, era tornato nella terra natale nel 1975 e aveva aperto un esercizio battezzato con il suo nome, Pizzeria da Lino, a Ciano del Montello.

In un'epoca in cui questo tipo di alimento e i relativi locali non erano ancora così diffusi nel territorio, Da Lino in breve tempo si crea una solida reputazione tra la clientela per le prerogative delle sue pizze, a lievitazione naturale e cotte in forno a legna. Nel 2010 Durante decide di spostare l'attività a non molti chilometri di distanza dalla sede originale, a Covolo di Pederobba, dove tuttora prosegue con successo, sotto la guida della moglie Daniela e dei figli Ermanno e Paola. Lino ha dedicato alla ristorazione 46 anni della sua vita, unendo passione e determinazione, come ricorda chi ha avuto modo di frequentarlo. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 6 ottobre, alle 16 nella chiesa parrocchiale di Ciano del Montello.